Sergio Ramos brutalement viré du PSG cet été ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son statut de titulaire au PSG cette saison, Sergio Ramos n’a aucune assurance quant à son avenir dans la capitale.

Auteur d’une saison blanche en 2021-2022 en raison de ses problèmes physiques, Sergio Ramos est enfin épargné par les blessures. Et pour preuve, l’ancien capitaine du Real Madrid vient d’enchainer 11 matchs avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui ne dispose pas d’un effectif très riche en quantité dans ce secteur de jeu après les départs de Thilo Kehrer mais également d’Abdou Diallo. S’il est un titulaire indiscutable de Christophe Galtier au PSG cette saison, Sergio Ramos n'a en revanche aucune garantie quant à son avenir à plus long terme dans la capitale française selon Don Balon, alors que le bail de l’international espagnol à Paris expirera à la fin de la saison.

Sergio Ramos éjecté du PSG si Skriniar arrive ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Le média espagnol croit savoir que dans le cas où le Paris Saint-Germain arriverait à mettre le grappin sur Milan Skriniar, priorité de Luis Campos depuis l’été dernier, le champion de France en titre pourrait renoncer à la prolongation de Sergio Ramos. En effet, Milan Skriniar arriverait automatiquement comme un titulaire et du côté du Paris SG, on ignore si Sergio Ramos vivrait très bien un statut de remplaçant, lui qui a été un taulier tout au long de sa carrière. De plus, l’ex-défenseur de la Roja n’a pas vraiment le salaire d’un remplaçant et par conséquent, la potentielle arrivée de Milan Skriniar pourrait conduire le PSG à ne pas prolonger le contrat de Sergio Ramos. Une information qui tranche avec celle délivrée il y a quelques jours par L’Equipe, qui expliquait que Luis Campos était plutôt dans l’optique de proposer des prolongations de contrat à Sergio Ramos mais également à Lionel Messi, jugeant que l’expérience des deux anciens du vestiaire parisien était nécessaire dans la quête du PSG en Ligue des Champions.