Sergio Ramos au PSG, l'accord est trouvé !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain continue son mercato de folie, en piochant chez les joueurs libres, puisque c'est cette fois Sergio Ramos qui va rejoindre le club de la capitale. Le légendaire défenseur espagnol du Real Madrid est attendu mardi pour sa visite médicale.

En quête de renforts défensifs, le PSG s’apprête à frapper un énorme coup puisque L’Equipe annonce que Leonardo et Sergio Ramos viennent de trouver un accord, lequel fera du joueur de 35 ans le deuxième renfort officiel du Paris Saint-Germain après Georginio Wijnaldum. Laissé libre par le Real Madrid, qui a finalement refusé de lui prolonger son contrat de 2 saisons, Sergio Ramos a rapidement négocié avec le club de la capitale et les deux parties se sont entendues sans que l’on sache quelle sera la durée du contrat avec le PSG.

Après seize saisons passées à Madrid, le légendaire capitaine des Merengue et de la Roja, après Casillas, va apporter son énorme expérience à Paris, lui dont le palmarès est juste l’un des plus énormes du football mondial. Sergio Ramos a en effet été champion du monde et a gagné deux fois l’Euro avec l’Espagne, tandis qu’avec le Real Madrid il a remporté quatre éditions de la Ligue des champions et de la Coupe du Monde des Clubs, et cinq fois la Liga, pour ne citer que ces titres majeurs. Le défenseur central est attendu mardi à Paris pour passer sa visite médicale, et s’engager ensuite avec le PSG.