Sans les sifflets au PSG, ça change tout pour Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, y compris par ses propres supporters, Neymar a retrouvé le sourire avec le Brésil. L’international auriverde a contribué au large succès contre le Chili (4-0) la nuit dernière, dans un stade prêt à le soutenir pendant cette période difficile.

Sans enjeu pour le Brésil, déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, cette rencontre face au Chili restait importante pour Neymar. C’était l’occasion pour l’attaquant du Paris Saint-Germain de retrouver des couleurs, la bonne humeur et le chemin des filets. La star de la Seleção a en effet participé au large succès de son équipe. Et surtout, Neymar a pu compter sur le soutien des supporters. « Le Maracanã bondé m'inspire, le Maracanã bondé me donne envie de tout faire, il me donne du plaisir », s’est réjoui le Parisien.

Neymar provoque un penalty et le transforme dans un Maracana chaud bouillant 1-0, 42eme #BRACHI pic.twitter.com/BIgMwsiIWK — Eric Frosio (@froz91) March 25, 2022

« Ce n’est que de la joie, a-t-il poursuivi sur la chaîne de la Fédération brésilienne. L'atmosphère que les fans ont mis ici aujourd'hui a été fondamentale pour nous encourager encore plus. » Si Neymar a autant savouré cette ferveur et l’amour des supporters, c’est évidemment lié au traitement infligé par le Parc des Princes le 13 mars dernier. Face à Bordeaux (3-0), le numéro 10 du Paris Saint-Germain, comme Lionel Messi, avait été sifflé sur chaque ballon touché. Une manière pour les fans parisiens d’exprimer leur colère après l’élimination en Ligue des Champions.

Sans surprise, Neymar n’avait pas du tout apprécié. La radio RMC nous apprenait que l’international auriverde, très touché, ne comprenait pas ces sifflets ni les critiques entendues. Nul doute que ce contexte tendu ne l’aidera pas à retrouver son meilleur niveau. La preuve, l’accueil bienveillant du Maracaña a permis à l’ancien Blaugrana de briller en sélection. Lui qui s’est même privé d’un doublé pour offrir un penalty à son coéquipier Philippe Coutinho. Le Neymar performant et altruiste que le Parc des Princes aimerait tant retrouver.