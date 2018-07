PSG : Le PSG va passer à l'action pour s'offrir Benjamin Pavard !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En quête d'un renfort défensif polyvalent durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait trouver son bonheur avec... Benjamin Pavard.

Cet été, le club de la capitale française doit absolument recruter un nouveau milieu défensif de classe internationale pour épauler et suppléer Lass Diarra. Mais Thomas Tuchel ne compte pas s'arrêter là sur le marché des transferts. Si son secteur offensif lui convient parfaitement, avec Mbappé, Cavani et Neymar, l'entraîneur allemand estime avoir besoin de plusieurs nouveaux joueurs en défense. Un latéral gauche est notamment attendu pour remplacer Yuri Berchiche. Et Paris souhaite également s'attacher les services d'un défenseur central capable d'évoluer au poste de latéral droit, où la blessure de Dani Alves inquiète.

Un profil qui colle parfaitement à celui de Benjamin Pavard. Champion du Monde à droite avec l'équipe de France, le joueur de 22 ans évolue en charnière centrale à Stuttgart. Autant dire que la nouvelle coqueluche du public tricolore répondrait parfaitement aux attentes du club francilien. C'est donc pour cette raison que le PSG s'intéresse de près à l'ancien Lillois. Selon une source allemande, contactée par Foot01, Paris s'apprêtait même à faire une première offre au VfB. Sauf qu'Antero Henrique aura fort à faire dans ce dossier car Stuttgart demande une grosse somme d'argent pour lâcher le plus beau buteur du Mondial, mais aussi et surtout parce que le Bayern Munich fait le forcing pour Pavard. Affaire à suivre, mais le PSG pose les bases d'un potentiel futur transfert.