Salah successeur de Mbappé, le PSG a tranché !

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé semble de plus en plus inévitable au PSG, qui s’active pour lui trouver un successeur de premier ordre.

En toute logique, le nom d’Erling Haaland revient en boucle au Paris Saint-Germain afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé. Cela étant, il ne sera pas simple de ficeler la venue de l’international norvégien en provenance du Borussia Dortmund. Et pour cause, Erling Haaland est dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid et semble davantage attiré par les cadors de la Liga plutôt que par un transfert en France. A en croire les informations de Todo Fichajes, le PSG s’est donc tourné vers une autre piste afin de combler le potentiel départ de Kylian Mbappé. Celle-ci mène à Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool expirera en juin 2023. Des premiers contacts auraient été noués entre l’attaquant de Liverpool et la direction du Paris Saint-Germain.

Salah priorité du PSG pour oublier Mbappé ?

Le profil de Mohamed Salah ainsi que son état d’esprit irréprochable plaisent grandement à l’état-major du Paris Saint-Germain, qui a déjà contacté les agents de Mohamed Salah afin de connaitre les intentions de l’international égyptien. Pour l’heure, on ignore si l’ex-attaquant de Chelsea et de l’AS Roma est emballé par la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain. On sait en revanche que le PSG devra payer très cher pour convaincre Liverpool de lâcher Mohamed Salah, même dans la dernière année de contrat du génial gaucher. Et pour cause, le média espagnol croit savoir que Liverpool ne discutera pas d’un départ de Mohamed Salah pour une somme inférieure à 120 millions d’euros. A ce prix, les Reds seront ouverts à un transfert de leur joueur. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain est prêt à payer une telle somme pour un attaquant dans sa dernière année de contrat…