Sadio Mané au PSG, Munich craint l'argent du Qatar !

Par Claude Dautel

La révolution tant attendue au PSG traîne un peu en longueur, mais le club de la capitale travaille tout de même sur son futur mercato. Et en Allemagne, on voit venir Paris gros comme une maison dans le dossier Sadio Mané.

Après six saisons passées à Liverpool, Sadio Mané n’a pas prolongé son contrat avec les Reds et forcément son avenir ne semble plus être à Anfield, l’attaquant international sénégalais étant désormais dans l’ultime année de son engagement avec le vice-champion d’Angleterre et le vice-champion d’Europe. A un tournant de sa carrière, puisqu’il a fêté en avril dernier ses 30 ans, le joueur révélé à Metz a reçu plusieurs offres, mais depuis quelques semaines tout le monde l’envoie au Bayern Munich. Le club allemand s’apprête à perdre Robert Lewandowski, annoncé au FC Barcelone, et pour le remplacer les dirigeants bavarois ont coché le nom de celui qui a marqué 120 buts sous le maillot de Liverpool et semblait le seul concurrent à Karim Benzema pour le Ballon d’Or, du moins avant la finale de la Ligue des champions. Pour réussir à faire venir Sadio Mané, et donc convaincre Jürgen Klopp de céder son attaquant, le Bayern est disposé à faire un effort financier, mais la crainte de l’ogre allemand dans le dossier Mané a un nom : PSG.

Sadio Mané, star à Munich, pas au PSG

Paris here we coming 😁 well done boys! pic.twitter.com/sOiICNsnvP — Sadio Mané (@SMane_Officiel) May 4, 2022

Le média allemand Bild Sport, qui est toujours très bien informé lorsqu’il s’agit du Bayern Munich, précise que le vainqueur de la Bundesliga aurait finalement proposé un salaire de 20 millions d’euros par an à Sadio Mané, alors que la première offre était autour de 15 millions d’euros par saison. Cependant, les dirigeants munichois craignent énormément que le Paris Saint-Germain débarque dans ce dossier, et offre un salaire encore plus important à l’attaquant international sénégalais. Pour tenter Sadio Mané de préférer son offre, Munich veut faire comprendre au joueur de Liverpool qu’au PSG il ne sera qu’un joueur parmi d’autres, ce qui ne sera pas le cas au Bayern. « A Munich, il aura la reconnaissance qui lui manquait avec les Reds et qu’il n’aura pas plus avec Paris », explique le média sportif, convaincu que Mané est très sensible à cet argument.

50 millions d'euros, le prix de Mané explose

Concernant les négociations avec Liverpool, qui ne bradera pas son joueur, Sport Bild indique que le club anglais est prêt à discuter à partir de 35 millions d’euros, mais ces derniers jours ce montant serait passé à 50 millions d’euros, ce qui incite Hasan Salihamidzic à vouloir se dépêcher à concrétiser tout cela. Le directeur sportif du Bayern Munich craint réellement que le PSG mette le paquet financièrement pour détourner Sadio Mané de la Bundesliga, et il veut profiter de la période assez floue au niveau de la gestion sportive du Paris Saint-Germain pour boucler l'opération avec Liverpool.