Sadio Mané, le coup de force du Bayern au mercato ?

Principal concurrent de Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or 2022, Sadio Mané attire logiquement les convoitises à l’approche du mercato.

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2023, Sadio Mané est un joueur extrêmement courtisé. Auteur d’une saison pleine chez les Reds, l’international sénégalais est par exemple une cible du Bayern Munich dans l’optique du prochain mercato estival, à en croire les informations de Sky Germany. A la surprise générale, le média dévoile que Sadio Mané est l’une des priorités du Bayern Munich, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Du haut de ses 30 ans, Sadio Mané boucle sa cinquième saison chez les Reds et le Sénégalais n’a jamais semblé aussi fort. Avec 20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme l’atout offensif principal de Jürgen Klopp à Liverpool, où son importance est aussi forte que celle de son compère Mohamed Salah.

Sadio Mané piste n°1 du Bayern Munich ?

Le Bayern Munich, qui n’est pas encore certain de conserver Robert Lewandowski, frapperait ainsi un énorme coup en s’attachant les services de Sadio Mané. De son côté, Liverpool semble clairement avoir fait de la prolongation de Mohamed Salah une priorité. Les deux attaquants des Reds seront en fin de contrat dans un an et pour l’heure, le dauphin de Manchester City semble davantage préoccupé par un éventuel départ de l’international égyptien. Du côté du Bayern Munich, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a fait monter la sauce en indiquant que le club bavarois allait en surprendre plus d’un lors du mercato. Ce serait indéniablement le cas si Sadio Mané rejoignait la Bavière. « Laissez-nous vous surprendre. Nous devons voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Nous avons aussi des idées créatives » a très récemment lancé le directeur sportif du Bayern Munich, qui pensait peut-être à Sadio Mané en lançant cette phrase mystérieuse.