Christophe Galtier a deux touches, le PSG salive

Par Guillaume Conte

Le PSG joue au plus malin avec Christophe Galtier, et cela pourrait bien déboucher sur une très belle surprise dans les prochains jours.

Date de reprise inconnue, entraineur en attente de sa nomination, le PSG fait comme l’été dernier, et prend son temps avant de dévoiler son organigramme de la saison prochaine. Mauricio Pochettino avait mis un temps fou à être libéré, tandis que Paris négociait difficilement avec Nice pour récupérer Christophe Galtier. Désormais, l’entraîneur français est sur le départ, mais cela joue clairement des coudes pour le limoger. L’entraineur veut toucher ses indemnités en totalité, et Paris espère trouver un accord moindre en cas de sollicitations. C’est cette situation qui avait déjà coûté le poste d’entraîneur de Naples à « Galette », qui a vu Rudi Garcia lui passer devant, car libre.

Al-Hilal cherche un coach de prestige

Christophe Galtier negocia su fichaje con el Al-Hilal. Tras la renuncia de Allegri, el extécnico del PSG es el elegido para entrenar al equipo saudí de Koulibaly, Rúben Neves... Las negociaciones ya están marcha — Manu Sainz (@Manu_Sainz) June 28, 2023

Même si cela ne pourra pas durer éternellement, pour le moment, la situation est coincée. Mais l’Arabie Saoudite, grand artisan de ce mercato estival en Europe, peut tout changer. Journaliste pour AS, Manu Sainz affirme que Christophe Galtier discute actuellement avec Al-Hilal. La formation de Riyad a cherché à faire venir Max Allegri ou Paulo Fonseca, sans succès pour le moment. Le club qui a tenté de faire venir Lionel Messi, et a recruté cet été Kalidou Koulibaly et Ruben Neves notamment, a forcément les moyens de mettre tout le monde d’accord. Cela veut dire un contrat en or pour l’ancien coach de l’ASSE, et aussi une indemnité payée au PSG pour récupérer un technicien qui a toujours un an de contrat. Voilà aussi qui explique pourquoi Nasser Al-Khelaïfi ne se précipite pas à annoncer son nouvel entraineur.

D’autres bruits venus d’Arabie Saoudite évoquent une autre formation, à savoir Al-Shabab, qui serait intéressée par Christophe Galtier, preuve que les portes de sortie sont toujours là. Est-ce qu’elles conviendront à un entraineur que l’on dit fatigué après son année au PSG, c’est une autre question.