Rothen tire une balle dans le dos de Galtier

Par Claude Dautel

Depuis qu'il est devenu entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier doit commencer à compter ses amis. Car c'est peu dire que le technicien français fait l'objet de vives critiques. Malgré la victoire du PSG à Nice, Galtier se faire démolir par Jérôme Rothen.

Les supporters parisiens respirent mieux depuis le coup de sifflet final du match gagné par leur équipe préférée à Nice. Car après les deux défaites de rang contre Rennes et l'OL au Parc des Princes, la crainte de voir le titre de champion de France partir vers Lens, et pire encore vers l'OM étant grande du côté du PSG. Et c'est peu dire que Christophe Galtier était un entraîneur soulagé après la victoire de ses joueurs, même s'il a subi de plein fouet l'attaque d'une partie des fans niçois. Mais ce lundi, c'est du côté de RMC, et de l'inévitable Jérôme Rothen que le coach du Paris Saint-Germain se fait sérieusement malmener. Pour l'ancien joueur, il est clair que Galtier n'est plus vraiment maître des éléments sur le banc du PSG, et que les dirigeants vont probablement devoir en tenir compte en fin de saison.

Galtier sous pression, c'est dur au PSG

A l'occasion de son émission, Jérôme Rothen a estimé que Christophe Galtier n'arrivait pas à vivre avec l'énorme tension qui existe autour du Paris Saint-Germain. « C'est compliqué d'imaginer qu'il puisse continuer à supporter cette pression la saison prochaine. Il y a plein de signes qui montrent qu'il n'arrive plus à prendre le dessus (...) Je n'ai pas vu de changement radical, je ne suis pas sûr qu'il ait gagné le respect de tous dans le vestiaire. C'est très facile d'analyser les choses quand tu gagnes, avec de la réussite, pour se mettre en avant. On ne pouvait que se taire », fait remarque l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui n’a pas non plus apprécié le comportement de Christophe Galtier suite à la fameuse banderole visant sa mère samedi soir à Nice. Et Jérôme Rothen d'en vouloir au coach français du PSG.

Félicitations à @marquinhos_m5 pour avoir atteint le cap des 4️⃣0️⃣0️⃣ matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain ! 🏅❤️💙#OGCNPSG pic.twitter.com/ELSTqIC4pN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2023

Car pour l'animateur de RMC, l'attitude de Christophe Galtier à la fin du match et en conférence de presse était malaisante. « Là, le pompon, c'est de passer du temps à parler de cette banderole, même si je condamne les insultes. Pour moi, ça veut dire qu'il n'a plus les clés du camion. C'est trop difficile pour lui de continuer comme ça », estime Jérôme Rothen, qui rejoint le camp de ceux qui pensent que la deuxième année du contrat de l'actuel entraîneur ne sera pas respectée et que Galtier sera remercié une fois la saison terminée et le titre de champion de France dans la poche du Paris Saint-Germain.