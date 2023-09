Rodrygo au PSG, une folie à 120 ME ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid et le PSG ont des relations plutôt tendues au mercato. Les Merengues convoitent toujours Kylian Mbappé mais voici désormais que le PSG leur rend la pareille pour Rodrygo. Toutefois, le prodige brésilien a un prix élevé.

Plus fort et plus puissant que jamais au PSG, Kylian Mbappé reste quand même proche d'un départ pour l'été prochain. Le prodige parisien n'a pas encore prolongé à Paris, conservant la possibilité de signer libre au Real. Dans ce cas-là, le PSG n'aura d'autre choix que de lui trouver un remplaçant pour la saison prochaine. Un profil est apparu dans l'esprit des dirigeants parisiens : l'ailier brésilien du Real Madrid Rodrygo. Le jeune joueur de 22 ans est en pleine progression mais il n'est plus considéré comme indispensable par les Madrilènes en raison d'un début de saison décevant.

Le Real ouvert pour vendre Rodrygo... à 120 ME

En effet, alors que Vinicius est actuellement blessé, son compatriote peine à prendre le relais au niveau statistique. Il n'a inscrit qu'un petit but depuis le début de la saison, contre l'Athletic Bilbao, et aucun depuis la blessure de Vinicius. Il a donc laissé le costume de leader d'attaque à Jude Bellingham. Ainsi, alors que le Real fermait la porte pour une possible vente de Rodrygo, il envisage cette possibilité si le prix mis sur la table est satisfaisant.

Selon Defensa Central, le club madrilène attend au moins 100 à 120 millions d'euros pour envisager une vente, y compris au PSG. Il faut dire que Rodrygo pourrait affronter une concurrence fournie dans les prochains mois. La jeune pépite brésilienne Endrick est attendue à Madrid tout comme Kylian Mbappé bien entendu. Echanger Mbappé pour Rodrygo contre 120 millions d'euros, ce ne serait pas déplaisant pour le Real mais pas sûr que le PSG soit aussi conciliant.