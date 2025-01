Riolo choqué par ce choix du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a décidé de frapper vite et fort sur le marché des transferts hivernal. Sauf énorme rebondissement, Khvicha Kvaratskhelia va en effet s'engager prochainement avec le club de la capitale française.

Le PSG a pour le moment bien débuté son année 2025. Mais les esprits sont déjà tous tournés vers la réception de Manchester City en Ligue des champions le 22 janvier prochain au Parc des Princes... Il en va de la saison et de la crédibilité du projet de Luis Enrique de remporter ce choc afin de toujours espérer se qualifier au prochain tour de la C1. Si tel était le cas, le Paris Saint-Germain pourrait ensuite compter sur les services de sa ou ses recrues hivernales. Sauf rebondissement, Khvicha Kvaratskhelia va prochainement rejoindre les troupes de l'Espagnol. Une magnifique recrue pour le Paris Saint-Germain, qui pourra compter sur les services d'un joueur jeune (23 ans) mais aussi fiable au plus haut niveau.

Kvaratskhelia au PSG cet hiver, Riolo n'en revient pas

En tout cas, la future arrivée du Géorgien au PSG charme pas mal de fans et observateurs du club de la capitale. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui n'a pas caché sa joie ces dernières heures sur l'antenne d'RMC : « L'attaque du PSG ne va pas tarder à être remodelée. Même s'il ne pourra pas jouer les deux derniers matchs de Ligue des champions, il jouera après, mais Kvara va arriver et c'est à mon sens une très bonne recrue ». Des négociations sont toujours en cours entre Naples et le Paris Saint-Germain, notamment du côté de Nice, pour boucler le deal. Kvaratskhelia est déjà ok avec les Parisiens. Le club italien veut une somme proche des 70 millions d'euros alors que Paris n'a pour le moment pas dépassé les 50 millions proposés.