Kvaratskhelia viré du PSG par un échange dingue ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG accélère pour boucler la venue de Khvicha Kvaratskhelia. Et cela se comprendre, Manchester United tente le tout pour le tout afin de convaincre Naples de lui vendre son ailier géorgien.

Tout proche de s’engager au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a annoncé à Naples sa volonté de quitter le club italien, et même sa préférence pour signer à Paris. Tout est donc très bien parti, même si absolument rien n’est signé car ce lundi, les deux clubs négocient encore pour l’indemnité de transfert. Nasser Al-Khelaïfi a envie de boucler l’affaire cette semaine, ce qui devrait faire accélérer les choses. Mais on le sait, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis est très dur en affaires, et aime faire tourner en bourrique les clubs avec lesquels il négocie, quitte à aller très loin dans ses déclarations et ses actes.

Ainsi, si Antonio Conte a publiquement accepté de voir Kvara s’en aller, il a en revanche expressément demandé à ses dirigeants de lui trouver un remplaçant de premier choix pour compenser cette perte. Les joueurs proposés par le PSG comme Milan Skriniar, Randal Kolo-Muani et Marco Asensio, n’ont pas convaincu Naples, qui préfère du cash, surtout quand il vient du Qatar. Mais selon Il Mattino, il y a toutefois une autre option à l’étude ces derniers jours, et elle pourrait laisser Paris sur le carreau à la surprise générale.

MU prêt à mettre le paquet pour Kvara

En effet, comme Chelsea, Manchester United a dévoilé son intérêt pour l’ailier géorgien. Mais contrairement aux Blues, les Red Devils n’ont pas lâché l’affaire et ont effectué une offre comprenant une somme d’argent et Alejandro Garnacho dans la transaction. La valeur de l’attaquant argentin étant estimé à 60 millions d’euros par le board d’Old Trafford, un supplément de 25 millions d’euros dans les caisses de Naples pourrait faire l’affaire. Une grosse perte pour MU avec en plus de l’argent à remettre au pot, mais INEOS a déjà prouvé qu’il était capable de faire des folies si cela pouvait permettre à United de retrouver un peu de son lustre. De quoi inquiéter le PSG, qui espère pour cela boucler très rapidement la venue de « Kvara » afin d’éviter quelques frayeurs de ce type.