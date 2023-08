Riolo attaque Al-Khelaïfi, le PSG se prend pour un grand club

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’obligation de se renforcer en attaque d’ici la fin du mercato, le PSG a activé les pistes Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani. Un mercato de seconde zone par rapport aux habitudes parisiennes, qui n'ont pas toujours payé par le passé.

Dans une logique de se renforcer aux postes d’avant-centre et d’ailier droit, le Paris Saint-Germain avait l’intention de frapper fort. L’état-major du club de la capitale avait identifié Harry Kane (Tottenham) et Bernardo Silva (Manchester City) comme les deux priorités offensives du mois d’août. A priori, ni l’international anglais des Spurs ni le champion d’Europe de Manchester City ne rejoindra le Paris SG durant le mercato estival.

Les dossiers sont trop complexes et ont obligé la direction sportive du PSG à revoir ses plans. Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani sont désormais les deux pistes chaudes du champion de France en titre pour renforcer son attaque face aux refus de Kane et de Bernardo Silva mais également de Victor Osimhen en ce qui concerne le poste de numéro neuf. Le projet « Ile-de-France » est dans la place, avec une volonté de la part de Luis Campos de recruter davantage d’internationaux français au sein du club parisien.

Daniel Riolo se paie Al-Khelaïfi sur Twitter

Un brutal changement de braquet qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, lequel a ridiculisé l’état-major parisien et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi sur son compte Twitter. Et comme souvent avec le consultant de RMC ces dernières semaines, le nom de Kylian Mbappé n’est pas très loin. « Ah… on apprend le 31 juillet qu’un nouveau projet voit le jour au PSG… Le projet IDF... Projet IDF l’été où l’on dégage le plus grand joueur IDF de l’histoire c’est cocasse… enfin c’est Nasser quoi » a publié le journaliste de RMC sur son compte Twitter avant de poursuivre.

« Franchement le coup de force, l’institution forte et maintenant on rigole plus, une nouvelle ère tout ça ! C’est un bordel sans nom. On sait plus qui fait quoi, qui recrute ! A part une démission de Luis Enrique il peut se passer de quoi encore pour accentuer le ridicule ? » s’interroge Daniel Riolo, plus aussi optimiste qu’il y a quelques semaines sur le mercato du PSG en raison d’un été où ça patine dur. Il faut dire qu’entre l’influence de Doha et Luis Campos, la lutte de pouvoir semble encore très forte. Dernier exemple en date avec Nasser Al-Khelaïfi qui pousse pour recruter Dembélé et Kolo-Muani tandis que le coordinateur sportif du club aimerait plutôt faire venir Barcola et Gonçalo Ramos.