Marquinhos viré du PSG ‍? Les joueurs votent contre ‍!

Par Mehdi Lunay

Le débat sur le capitaine du PSG lors de cette saison 2023-2024 a sans doute été clos ce mardi. Marquinhos a été de nouveau réélu par ses coéquipiers, cette fois-ci en vote anonyme. Un plébiscite qui lui fait du bien car son cas divise au sommet du club.

Bousculé, contesté mais finalement légitimé au dernier moment au PSG. Marquinhos restera bien le capitaine du club parisien alors que son statut avait été remis en cause. La semaine passée, ses coéquipiers avaient l'occasion d'élire le capitaine de leur choix par un vote public. Ils l'ont choisi en majorité, lui permettant de retrouver le brassard avant le déplacement à Toulouse samedi dernier. Néanmoins, son capitanat a été remis en jeu ce mardi matin avec un vote, cette fois-ci à bulletin secret. Le résultat a du le satisfaire puisqu'il a confirmé le premier vote. Marquinhos sera bien le capitaine du PSG cette saison. Un résultat qui peut aussi impacter le mercato.

Marquinhos élu et sauvé d'un départ ?

En effet, le défenseur brésilien est suivi avec attention par le club saoudien d'Al-Ittihad. Déjà possesseur de Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté, Al-Ittihad offre un pont d'or à Marquinhos mais aussi au PSG. Si le Brésilien est opposé à un départ, il n'en est pas forcément de même pour le PSG s'il y a une indemnité de transfert à la hauteur. Le cas Marquinhos divise chez les dirigeants du club parisien, avec Nasser Al-Khelaifi comme seul véritable soutien du joueur selon RMC.

D'où l'intérêt du nouveau vote organisé ce mardi et suivi de près par les dirigeants parisiens. La consultation a été favorable pour Marquinhos, soutenu par ses équipiers, et lui permet d'envisager un futur à Paris. La perte du brassard l'aurait poussé à réfléchir sur son avenir au PSG et à étudier avec attention l'offre salariale séduisante des Saoudiens. Mais, le terrain et le vestiaire ont témoigné en faveur du capitaine brésilien du PSG.