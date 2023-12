Reprise agitée au PSG, Mbappé se prend une claque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a entamé la deuxième partie de sa saison avec la reprise de l'entrainement. Il y a eu du mouvement et Kylian Mbappé n'a pas pu s'empêcher de réagir à un évènement important à ses yeux.

Une semaine et c’est reparti, les joueurs du PSG n’ont, comme dans les autres clubs, pas beaucoup coupé pour la trêve hivernale. Surtout avec le Trophée des Champions qui arrive très vite pour un premier titre de la saison qu’il est toujours bon de prendre pour la confiance. Résultat, le PSG a repris l’entrainement ce jeudi et plusieurs évènements ont eu lieu à cette occasion. Il y a tout d’abord une ancienne mauvaise habitude qui a complètement disparu, celle du retour en retard des joueurs étrangers, qui étaient tous présent à la reprise. Le staff du club de la capitale a, selon Le Parisien, apprécié de n’avoir aucune mauvaise surprise et de première polémique : « Cette fois, aucun impair et de quoi satisfaire les deux responsables de l’équipe première, les deux Luis, Enrique et Campos, respectivement entraîneur et conseiller sportif ».

Deux recrues et un anniversaire

Un calme relatif car il y a tout de même eu de l’agitation lors de cette journée de reprise. Ce n’est pas commun, mais deux joueurs sont arrivés et ont été présentés au groupe en vue sans pouvoir s’entrainer. En plein tests médicaux, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ont pu faire connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers, en attendant de pouvoir enfiler les crampons dès que leur signature sera officialisée. Quand ce sera le bon moment, ils pourront donc venir compléter un effectif du PSG qui a décidé de marquer le coup pour ce premier jour de reprise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il s’agissait en effet de l’anniversaire d’Ethan Mbappé, cadet de 8 ans de Kylian Mbappé, et qui a fait ses débuts en pros juste avant la trêve hivernale. Il a été dignement fêté par ses coéquipiers, qui lui ont fait une haie d’honneur pour le « baptiser » dignement. Avec ses 17 ans, le milieu de terrain a mis un terrible coup de vieux à son grand frère, qui n’a pas caché que cet anniversaire ne le laissait pas insensible. « 17 ans, le temps passe si vite… Bon anniversaire, petit frère », a souligné le champion monde tricolore qui s’est appuyée sur une photo prise récemment, dans une soirée qui célébrait son 25e anniversaire. Les Mbappé continuent de grandir, et le PSG ne s’en plaindra clairement pas alors que les deux frangins vont désormais espérer jouer le plus grand nombre de matchs possibles ensemble, tant que cela peut être le cas.