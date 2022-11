Real Madrid-PSG, Christophe Galtier toujours sous le choc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG joue la première place du groupe ce mercredi soir face à la Juventus. Même s'il n'était pas en place la saison passée, Christophe Galtier connait l'importance d'être irréprochable en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a un effectif bâti pour remporter la Ligue des Champions. L’entraineur du club de la capitale en est parfaitement conscient et a pour mission d’emmener son groupe jusqu’au titre suprême qui récompenserait plus de 10 ans d’investissement. Mais pour le moment, comme Manchester City et ses milliards d’euros mis sur la table, la couronne européenne fuit le PSG. En conférence de presse avant le match face à la Juventus, Christophe Galtier a évoqué cette difficulté à passer les dernières marches. Et l’entraineur parisien, qui n’était pas en place à l’époque, a pris exemple sur la défaite réelle du champion de France à Madrid la saison dernière. Dans un match que Paris maîtrisait totalement, comme ce fut le cas à l’aller, tout s’est écroulé en quelques minutes. Le PSG a tout perdu et le Real et Karim Benzema ont débuté leur épopée par un premier miracle.

Christophe Galtier : « Terminer premiers est un objectif pour nous » 🎙️🔴🔵#UCL I #JUVPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2022

Christophe Galtier le sait bien, cela se joue à rien, même si cela a tendance à souvent tourner en faveur des équipes qui savent gagner. Mais l’entraineur français l’assure, il y a une part de folie impossible à contrôler dans les matchs à élimination directe de Ligue des Champions. « Il y a beaucoup d’attente autour du PSG, ce qui est normal quand on voit comment est composé notre effectif. Malheureusement, pour l’instant, le PSG n’a pas pu remporter ce trophée. Il est difficile à gagner. Les matchs sont irrationnels avec des retournements de situations. Le PSG est tout proche de gagner le trophée, et évidemment nous espérons que ce sera cette année. La saison dernière, le scénario a été incroyable. Il y a beaucoup d’attentes, mais le club met tout en œuvre pour qu’on puisse un jour remporter ce trophée », a assuré le coach du Paris SG. Et pour cela, le match de ce mercredi soir face à la Juventus Turin sera très instructif, car Mbappé et Messi vont devoir assurer la première place pour s’éviter justement une folie de plus, celle de jouer à l’extérieur le match retour en 1/8e de finale.