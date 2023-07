Real Madrid ‍: Ancelotti, sa réponse cash sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Agacé par les rumeurs sur Kylian Mbappé, le mercato du Real Madrid et la sélection du Brésil, Carlo Ancelotti a pris la parole pour mettre les choses au clair.

Annoncé comme mécontent par le mercato effectué par son club, et notamment l’absence de réel remplaçant de la même stature pour compenser le départ de Karim Benzema, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses à leur place. Alors que le Real Madrid débute sa pré-saison qui sera jalonnée de plusieurs tournées et se trouve actuellement en Californie, l’entraineur italien a tenu à balayer tous les doutes sur l’effectif qui était le sien, et la présence d’un seul attaquant de pointe. « L’effectif est meilleur que la saison passée et le Real Madrid peut lutter pour tous les titres avec un seul attaquant dans l’équipe », a promis le coach madrilène, histoire de garder tout le monde motivé, et d’arrêter de rêver de la venue de Kylian Mbappé. Un sujet sensible et qui agace légitiment l’Italien, pour qui il ne sert à rien de parler d’un joueur, aussi doué et désiré soit-il, qui évolue dans un autre club avec encore un contrat en cours.

« Mbappé ? Je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux vous parler de Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, qui est très bien revenu de Milan, plus fort et plus complet. Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me semble pas respectueux », a livré l’ancien coach du PSG, qui a également balayé les histoires sur son avenir au Brésil et le fait qu’il effectuait donc une dernière saison en roue libre. « C’est la dernière fois que je parle du Brésil. Je suis le coach du Real Madrid et je vais le rester. On verra ce qu’il se passera ensuite dans un an. J’ai un contrat et je vais le respecter », a prévenu un Carlo Ancelotti qui a tenu à profiter de sa première grosse prise de parole de la saison pour mettre les choses au clair.