Rashford vaut 80 millions d'euros, le PSG prépare son chèque

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif dans l’optique du prochain mercato, le PSG est très intéressé par Marcus Rashford.

L’intérêt du PSG pour Marcus Rashford est connu de longue date. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué durant la Coupe du monde qu’il était très intéressé par la star de Manchester United et de la sélection anglaise. Quelques mois ont passé depuis la déclaration du président parisien, mais rien n’a changé à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a toujours dans l’idée de s’offrir Marcus Rashford, bien que l’international anglais ait été automatiquement prolongé par les Red Devils d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Marcus Rashford ne sera donc pas libre l’été prochain, ce qui n’empêche pas le PSG de continuer à explorer cette piste. Et selon les informations d’El Nacional en Espagne, les discussions vont bon train entre le PSG et Manchester United au sujet de l’attaquant de 24 ans.

Manchester United n'est pas contre un départ de Rashford

Manchester United a activé une clause afin de prolonger le contrat de Rashford jusqu’en 2024, mais les Red Devils ont conscience qu’une vente cet été est nécessaire afin de toucher un gros chèque de la vente de l’Anglais. Et pour cause, si Manchester United retient Rashford cet été, alors les dirigeants du club anglais s’exposent à un départ pour zéro euro de leur star la saison suivante. Dès lors, Manchester United n’est pas opposé à un départ de Rashford au PSG l’été prochain. En revanche, les discussions ont été lancées sur des bases très élevées au sujet du prix de l’attaquant mancunien, estimé par sa direction à 80 millions d’euros. Un prix que le Paris Saint-Germain serait prêt à payer dans le cas où Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé viendrait à faire ses valises. Nasser Al-Khelaïfi est fan du joueur et Luis Campos a validé cette piste. Reste maintenant à voir si Marcus Rashford, qui ne serait pas contre l’idée de quitter Manchester United, validera un transfert à Paris. Il s’agirait assurément d’un premier gros coup de la part du club de la capitale au mercato estival de 2023.