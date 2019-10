PSG : Paris caresse l'espoir de s'offrir Pjanic au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato très cohérent, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Le club de la capitale a notamment comblé un gros manque au milieu de terrain en s’offrant les services d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, respectivement en provenance de Manchester United et d’Everton. Désormais, le PSG semble armé dans tous les compartiments du jeu pour briller sur la scène européenne. Mais selon les informations de Calciomercato, Leonardo en veut toujours plus et rêverait d’attirer à Paris l’un des meilleurs milieux d’Europe.

En effet, le média indique que le Paris Saint-Germain a toujours un œil très attentif sur la situation de Miralem Pjanic, déjà associé au champion de France en titre par le passé. Reste que s’attacher les services du Bosnien serait un véritable miracle pour Paris puisque la Juventus Turin souhaite offrir un nouveau contrat à son maître à jouer, lequel devrait être grandement revalorisé. Par ailleurs, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City sont également sur les rangs. Autant dire que la concurrence sera rude pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier, mais Leonardo est capable de faire des tours de magie en période de mercato. Il l’a déjà prouvé par le passé…