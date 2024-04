Rashford au PSG, c'est mieux que Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United est prêt à faire de grands sacrifices l'été prochain lors du marché des transferts afin de partir sur de nouvelles bases. Jim Ratcliffe a notamment pris une énorme décision concernant Marcus Rashford.

Manchester United ne réalise une fois de plus pas la saison escomptée en Premier League mais également sur la scène européenne. Fort de l'arrivée récente de Jim Ratcliffe dans son capital, le club mancunien aura de grosses ambitions lors de la prochaine intersaison sur le marché des transferts. Et pour cela, il faudra passer à autre chose avec certains joueurs. Marcus Rashford, enfant du club, a notamment été placé sur la liste des transferts !

Rashford, Manchester United ouvre la porte au PSG

What a special moment walking out at Old Trafford with my niece & nephew 😘 pic.twitter.com/lUh5it4fBe — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 18, 2024

Selon les informations du Daily Mirror, Jim Ratcliffe a récemment pris la décision de vendre Rashford dans le but d'en tirer une somme record pour les Red Devils. En effet, le média précise que United veut une vente à hauteur de 117 millions d'euros pour Rashford. De quoi en faire la plus belle vente du club et passer devant un certain Cristiano Ronaldo, parti au Real Madrid en 2008 contre un chèque de 93 millions d'euros. Au vu du prix demandé par les Red Devils pour Rashford, peu de clubs pourront se l'offrir.

Le Daily Mirror affirme néanmoins que deux clubs sont intéressés : le PSG et le FC Barcelone. L'Anglais pourrait donc être le grand remplaçant de Kylian Mbappé, dont les économies sur son salaire permettront au club de la capitale de faire quelques folies. Problème, The Sun indique lui que Luis Enrique ne veut pas entendre parler de l'arrivée de Rashford, surtout à ce montant, lui dont l'apport défensif et l'attitude ne sont pas des plus appréciés par l'entraineur espagnol. L'avenir de l'attaquant britannique pourrait donc bien se trouver à Barcelone. Reste à savoir comment les Catalans pourraient payer un tel montant, alors que les caisses du club sont dans le rouge.