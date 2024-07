Quatre clubs veulent cette star de l'Euro, le PSG est vendeur

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un très bon Euro individuellement comme collectivement, Xavi Simons ne retournera pas au PSG malgré son prêt fructueux à Leipzig. Plusieurs clubs se sont positionnés pour accueillir le Néerlandais.

Il s’agit de l’un des dossiers brûlants du mercato actuellement pour le Paris Saint-Germain. Xavi Simons, le milieu offensif de 21 ans, sort d’une belle saison en Bundesliga, avec 10 buts et 15 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Le club de la capitale doit retrouver le joueur qui a encore trois ans de contrat au PSG mais depuis plusieurs semaines, le principal intéressé a clairement fait comprendre à sa direction qu’il ne se voyait pas rester. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’aventure entre les deux parties est quasiment actée. Un nouveau prêt est à l’étude avant un probable transfert à l’été 2025. De nombreuses écuries européennes prestigieuses se sont positionnées pour récupérer le jeune talent, qui a disputé 11 rencontres avec l’équipe première du PSG entre 2020 et 2022 avant de partir au PSV Eindhoven et d’être racheté par le Paris Saint-Germain durant l’intersaison 2023.

Quatre clubs veulent acheter Xavi Simons au PSG

🚨🚨 L’histoire entre le PSG et Xavi Simons 🇳🇱 est à 99% terminée. ❌



Le joueur partira en prêt et sera probablement transféré en été 2025. ✈️



Leipzig et le Bayern sont les deux prétendants principaux, United et Newcastle on prit des renseignements récemment. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/AvtETOjWFW — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 14, 2024

D’après le journaliste italien, au moins quatre équipes ont manifesté leur intérêt auprès des dirigeants parisiens. Son club de la saison dernière Leipzig ainsi que le Bayern Munich sont actuellement les deux principaux candidats pour l’accueillir, mais en Premier League, Manchester United et Newcastle, qui sortent tous deux d’une saison délicate en Championnat, sont aussi sur les rangs et ont pris des renseignements sur la faisabilité d’une éventuelle transaction. Le joueur aura l’embarras du choix, mais en tout cas, il paraît très peu probable de le voir rester au PSG. La rupture est consommée, et la direction va devoir s’activer pour lui trouver un remplaçant. Un coup dur pour Paris, qui avait misé gros sur Xavi Simons l’été dernier en le rapatriant des Pays-Bas (22 buts et 18 passes décisives en 48 rencontres en 2022/2023).