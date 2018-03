PSG : Zidane en rigole, lui le Marseillais ne sera pas acclamé au Parc

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Zinedine Zidane a beau avoir écrit les plus belles pages du football français avec les Bleus, il risque d'avoir un accueil plutôt très chaud mardi soir au Parc des Princes, Zizou étant désormais sur le banc du Real Madrid. Mais surtout, et même s'il n'a jamais porté le maillot de l'OM, Zinedine Zidane est bien conscient que le public parisien n'oubliera pas de lui rappeler son passé dans les quartiers Nord de la cité phocéenne.

Interrogé sur la manière dont il s'attendait à être reçu à Paris, Zinedine Zidane a été direct, tout cela avec un énorme sourire. « Un accueil chaleureux ? On est à Paris ici et moi je suis Marseillais (rire) Mais bon... (rire). C’est toujours un plaisir de revenir en France, car je ne viens pas souvent, mais bon là c’est particulier puisque je viens avec le Real Madrid pour un match de foot contre le PSG. Moi ce qui est le plus important, c’est ce que l’on va faire mardi soir, ce n’est pas mon cas personnel qui compte le plus. L’important c’est que l’on soit prêt pour faire un bon match de foot contre une grande équipe de Paris, qui va faire tout son possible pour essayer de nous rendre la tâche difficile et essayer de se qualifier. Donc ce que j’attends, c’est de voir un grand match de foot », a lancé un Zinedine Zidane visiblement pas trop stressé à la veille d’une rencontre aussi importante pour lui que pour son homologue du Paris Saint-Germain.