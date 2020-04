PSG : Zéro euro pour Willian, le Qatar dit banco !

Dans : PSG.

Toujours surveillé par l'UEFA, le PSG a retrouvé une souplesse financière grâce à quelques beaux contrats de sponsoring. Toutefois, l’Emir du Qatar souhaite rester prudent au mercato…

Le Paris Saint-Germain sera en mesure d’investir de grosses sommes afin de renforcer certains postes stratégiques comme celui de défenseur central. Mais comme l’été dernier (Navas, Hererra, Gueye), la direction parisienne tentera de boucler quelques bonnes opérations à moindre coût. Dans l’optique du prochain mercato estival, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont d’ores et déjà repéré quelques dossiers très intéressants avec des joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Willian, lequel ne prolongera pas son bail avec Chelsea et qui sera libre comme l’air cet été.

Il y a quelques semaines, c’est la presse anglaise qui informait de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le Brésilien de Chelsea. Et au cours des dernières heures, cette information a trouvé une confirmation en France puisque selon les informations obtenues par Soccer Link, un « club français » dont le nom n’a pas filtré, souhaite bel et bien recruter Willian. Au vu du salaire de l’attaquant de Chelsea, qui perçoit plus de 6 ME par an à Chelsea, il n’y a bien évidemment que le Paris Saint-Germain qui est en mesure de s’aligner. D’autant que l’international auriverde réclamera logiquement une juteuse prime à la signature au vu de son âge (31 ans). Reste à voir si le PSG parviendra à rafler la mise en recrutant Willian, lequel figure également dans le viseur du FC Barcelone, dont l'objectif est aussi de se renforcer à moindre coût en sautant sur de telles opportunités au mercato.