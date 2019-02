PSG : Willian a prix réduit, Paris flaire le bon coup au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Dans une folle dernière journée du mois de janvier, le Paris Saint-Germain a tenté d’avancer ses pions sur plusieurs dossiers, sans parvenir à conclure.

Dans ce sprint final, les dirigeants franciliens ont également essayé de négocier avec Chelsea pour le recrutement de Willian. Bien installé chez les Blues, où il se trouve depuis 2013, le Brésilien est toutefois en désaccord majeur avec le club londonien pour sa prolongation. Il souhaiterait s’engager pour deux ans de plus, quand Chelsea ne lui propose qu’une année.

Sous contrat jusqu’en juin 2020, Willian serait donc dans une position favorable pour demander un départ en fin de saison. C’est bien ce qu’il compte faire selon The Sun, qui explique que l’intérêt toujours vif du PSG à son égard motive l’ancien de Donetsk à muscler son jeu. Le club parisien espérerait ainsi récupérer un joueur confirmé sur le plan européen et un véritable ailier pour une somme forcément moins importante à la fin de son bail. Le mois dernier, Chelsea réclamait en tout cas 40 ME pour laisser partir son Brésilien. Nul doute que ce montant devrait être revu à la baisse, même si en général, personne ne fait de gros cadeaux aux dirigeants parisiens sur le marché des transferts.