PSG ‍: Zaïre-Emery surcoté, il lance le débat

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir dernier, le PSG a fait fort en allant battre l'OM en Ligue 1 à 10 contre 11. Mais malgré la victoire en terre marseillaise, certains fans et observateurs ne sont pas des plus satisfaits par le visage montré par Warren Zaïre-Emery.

Le PSG survole une fois de plus la Ligue 1. Le club de la capitale compte 12 points d'avance sur le Stade Brestois au soir de la 27e journée. Luis Enrique et ses hommes ont de quoi voir venir et vont pouvoir préparer leurs prochaines échéances plus calmement. Mais si Paris est encore en lice dans tous les tableaux, ce n'est pas pour autant que tous les joueurs se montrent convaincants. Du moins pour une partie des fans. S'il a vite gravi les échelons ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery traverse une période de moins bien. Avec l'équipe de France ou plus récemment avec le PSG, le jeune Titi de 18 ans marque un peu le pas.

Zaïre-Emery, pas un crack ?

💪 Nouvelle semaine de travail ! 🔛 pic.twitter.com/n6kc92LGyv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 1, 2024

Après le match face à l'OM, où il est sorti assez tôt après avoir dû jouer arrière gauche quand Lucas Beraldo a été exclu, Warren Zaïre-Emery n'a pas échappé aux critiques. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaire : « Je suis seul a trouver que Warren Zaire Emery n'a rien d'un "crack" ? c'est un bon joueur mais il n'a pas ce truc en plus comme Pedri, Wirtz, Musiala etc... qui me dit qu'il deviendra un très grand joueur. » ; « Ils ont voulu le comparer à gavi » ; « Les questionnements autour de WZE sont intéressants. On voit là que certains limitent la « caste » des « cracks » au profil des joueurs dits « créatifs » (pas une critique négative) » ou encore « On est pas dans le, doté d’un énorme potentiel on est plus dans le, belle perspective d’avenir ».

Très vite, le jeune Parisien a néanmoins été défendu par une grosse partie de la communauté football : « Les gens croient trop que pour être un crack il faut savoir dribbler 400 joueurs sur 15 mètres. Lui c’est un crack sur ses capacités physiques, sa vision de jeu et ses capacités de projection » ; « En fait pour vous les cracks c’est les joueurs qui ont du ballon et qui font des doubles contacts si WZE faisait des roulettes ptdrrrrr vs le bra*leriez sur tout le reseau c’est juste que c’est pas un joueur champagne mais ça reste tout de même un crack » ou encore « Zaïre Emery a le syndrome Federico Valverde. Quand un joueur n'est pas un magicien balle au pied pour vous, il est directement nul. Le foot c'est aussi du volume de jeu, des courses sans ballon, des interception etc. C'est fou comment ce type de joueurs n'est jamais respecté ». A seulement 18 ans, WZE garde en tout cas la confiance de Luis Enrique. Sauf rebondissement, il sera de nouveau titulaire face au Stade Rennais ce mercredi soir en demi-finales de la Coupe de France.