PSG : Xavi Simons rend dingue l'Europe

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que Xavi Simons ne peut exprimer son talent avec le PSG qu'en équipe de jeunes, le jeune néerlandais attire la convoitise en Europe, notamment du FC Barcelone. Mais, c'est vers l'Ecosse que pourrait s'en aller la pépite de 18 ans.

Sa magnifique et épaisse chevelure blonde n'a jamais pu être visible du public du Parc des Princes. Formé à la Masia barcelonaise pendant neuf ans, Xavi Simons avait pris le chemin du PSG en 2019, le club parisien chipant alors un des joueurs les plus prometteurs de la jeune garde catalane. Beaucoup étaient curieux de voir le Néerlandais originaire d'Amsterdam montrer toute sa valeur en Ligue 1 mais ils ont du être déçus. Simons n'est apparu qu'une fois en pro avec le PSG, en coupe de France face à Caen début 2021. Sinon, il a souvent montré ses capacités en Youth League où ses buts et sa vista ont impressionné. Mais, Xavi Simons rêve des grosses ambiances européennes et son agent Mino Raiola, souvent très difficile avec les clubs, ne peut que le rejoindre sur ce point.

Les Glasgow Rangers, nouveaux favoris ?

Ainsi, un départ du jeune néerlandais apparaît de plus en plus probable. Pour l'accueillir, la piste la plus évidente était celle du FC Barcelone. En manque de stars, le club blaugrana a décidé de faire confiance à sa jeunesse. Il serait décidé à rapatrier son ancien joueur, lui proposant plus de temps de jeu que le PSG qui l'avait enrôlé deux ans avant. Mais, selon les informations de AS, un club est bien parti pour devancer le Barça. Les Glasgow Rangers sont intéressés par le profil du jeune prodige et pourrait formuler une offre dès janvier prochain au club parisien. Voir Simons en Ecosse peut interroger mais le club est dirigé par un Néerlandais, Giovanni Van Bornckhorst ce qui peut faire pencher la balance. Surtout, les Rangers peuvent proposer une offre de transfert sec alors que dans le même temps Barcelone compte ses sous depuis plusieurs mois.