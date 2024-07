PSG ‍: Xavi Simons a fait son choix, accord avec le Bayern

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Xavi Simons ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Le milieu de terrain néerlandais veut rester en Bundesliga, et il sait qu'il ne manque pas de prétendants.

Le PSG doit gérer le dossier Xavi Simons depuis plusieurs semaines. C'est désormais acté, le génie batave ne veut pas revenir à Paris la saison prochaine. Le milieu de terrain veut un statut et un temps de jeu qui ne pourront pas lui être accordés. De ce fait, les champions de France veulent lui trouver un nouveau point de chute tout en évitant une vente. En effet, si tel était le cas, le PSG devrait donner une grosse partie du montant au PSV. Paris veut donc prêter son joueur, que ce soit un prêt sec ou avec option d'achat. Deux clubs sont très intéressés en Allemagne : Leipzig et le Bayern Munich.

Xavi Simons, le Bayern proche du but ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Leipzig privilégie plutôt un prêt sec alors que les Bavarois sont prêts à promettre un achat au PSG à l'été 2025. Selon les informations de Florian Plettenberg, confirmées par Fabrice Hawkins, Xavi Simons vient de trouver un accord salarial avec le Bayern Munich. Son salaire serait alors en Bavière de 6 millions d'euros bruts, mais pourra monter jusqu’à 12 millions. Le Bayern Munich et le PSG poursuivent leurs négociations et pourraient trouver un accord prochainement. Reste donc à savoir lequel des clubs, entre Leipzig et le Bayern, aura gain de cause. Si à Leipzig, Xavi Simons aura une place de choix, pas certain que les Munichois lui réservent le même statut, à moins que Vincent Kompany lui ait fait une promesse difficile à refuser. En fin de contrat au PSG en juin 2027, Xavi Simons est évalué par le club français à près de 100 millions d'euros. Si Paris est prêt à s'en séparer, il ne reverra sans doute pas son souhait à la baisse. A noter que le départ de Simons pourrait accélérer la venue de Désiré Doué au PSG.