PSG : Xavi met le feu, il exige Neymar au Barça pour venir

C’est chaud en ce moment au FC Barcelone, où le titre glisse progressivement des mains des joueurs catalans, qui avaient abordé la reprise en tête du championnat.

Mais les mauvais résultats s’enchainent, et le manque d’animation saute aux yeux. Pas d’accélération, pas d’âme, pas de solidarité, Quique Setien en prend pour son grade et son avenir semble déjà réglé. Pour la suite, si tout le peuple culé rêve de Pep Guardiola, la piste la plus probable mène à Xavi, qui s’était vu proposer le poste cet hiver, mais avait renoncé. Il faut dire que l’ancien métronome du grand Barça sait ce qu’il veut, et voulait arriver à l’intersaison, et pas prendre une équipe en cours de route. Le champion du monde 2010 sait aussi ce qu’il veut en terme de recrutement. Diario Gol révèle ainsi que Xavi a demandé à ses futurs dirigeants de lui construire une équipe digne du FC Barcelone, et l’arrivée de Pjanic en échange d’Arthur va déjà en ce sens. Mais celui qui est présenté comme le futur entraineur a d’autres exigences, et cela concerne forcément le PSG.

Outre le fait qu’il rêve de piquer Aymeric Laporte et Kevin De Bruyne à Manchester City si les Citizens devaient bien être privés de Ligue des Champions pendant deux ans, Xavi compte bien récupérer Neymar. Une opération compliquée sur le plan financier, même si cet intérêt est aussi capable de faire basculer le Brésilien du côté obscur. En effet, s’il se sent désormais bien à Paris, le numéro 10 du PSG a toujours une affection très profonde pour le club blaugrana et son ami Lionel Messi, et revenir au Barça avec Xavi aux commandes pourrait lui faire tourner la tête selon les médias espagnols. Pour le moment, le géant barcelonais a une saison à terminer avant tout, et il sera forcément à un moment question d’argent dans cet éventuel transfert, ce qui risque bien de calmer tout le monde dans ce dossier.