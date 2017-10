PSG : Xavi confirme, Neymar a tenté de rouler le Barça

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Alors que l’on évoquait son transfert depuis des semaines, Neymar a attendu le mois d’août pour signer au Paris Saint-Germain. Un timing bien étudié.

Dans le cadre de sa prolongation au FC Barcelone en 2016, le Brésilien avait négocié une prime de fidélité à 26 M€ que le club catalan devait activer en août. Ce qui explique sûrement pourquoi l’attaquant parisien a fait traîner ce dossier. Seul problème, le Barça refuse de lui verser l’argent. Et pour cause, le vice-champion d’Espagne s’est aperçu du plan de Neymar, qui avait annoncé son départ à ses anciens coéquipiers lors du mariage de Lionel Messi le 30 juin en Argentine.

« Neymar nous a dit ce jour-là qu'il voulait du changement, qu'il voulait changer de club, a raconté Xavi à la BBC. Je lui ai alors demandé pourquoi ? Il m'a répondu qu'il n'était pas heureux à Barcelone et qu'il préférait s'en aller. Il souhaitait vivre une nouvelle expérience en Europe, au PSG, et il l'a finalement fait. C'est sa décision, je la respecte. Je crois qu'il a même une bonne chance de remporter la Ligue des Champions avec Mbappé. » Du coup, le Barça et Neymar se sont lancés dans une bataille juridique qui n'est pas près de se terminer.