PSG : La tactique de Leonardo pour avoir Pjanic, Icardi concerné

Dans : PSG.

Même si Mauro Icardi est un peu dans le dur en ce moment, le Paris Saint-Germain envisage toujours de lever l’option d'achat inscrite dans son prêt. Attention toutefois à la Juventus…

Prêté par l’Inter Milan en toute fin de mercato estival, Mauro Icardi a pleinement répondu aux attentes au sein du club de la capitale. Auteur de 18 buts sous le maillot du PSG cette saison, l’Argentin a même poussé Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire de Paris, sur le banc des remplaçants. Malgré son faible rendement du moment, avec une seule réalisation inscrite sur les huit derniers matchs, le joueur de 26 ans devrait bien rester au PSG à l’issue de cette saison. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo envisagent de lever son option d’achat de l’ordre de 70 millions d’euros… pour mieux le vendre ensuite ? Cela n’est probablement pas le plan du PSG, mais la Juventus y pense sérieusement.

D’après les infos de Sport Mediaset, le club de Turin est effectivement en train de préparer un plan pour recruter Icardi. En quête d’un nouvel avant-centre pour la saison prochaine, la Vieille Dame a fait de l’ancien interiste sa priorité. Pour arriver à convaincre le joueur et le club francilien, la Juve pense offrir un joli chèque de plusieurs dizaines de millions d’euros plus Miralem Pjanic. Grand fan du milieu bosnien, Leonardo pourrait se laisser tenter par ce deal, surtout si le PSG a besoin de liquidités pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l’UEFA. En attendant, le choix final et définitif reviendra surtout à Icardi, qui pourra donc opter pour l’Inter, le PSG ou la Juventus. Rien que ça...