PSG : Wanda Nara fout le bazar dans le dossier Icardi

Dans : PSG.

Epouse mais surtout agent de Mauro Icardi, la sulfureuse Wanda Nara risque de compromettre les plans du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Ce n’est un secret pour personne, le champion de France en titre souhaite lever l’option d’achat à 70 ME dont il dispose pour recruter définitivement le buteur argentin de 27 ans, prêté par l’Inter Milan l’été dernier en fin de mercato. Le club nerazzurri n’aura pas son mot à dire dans ce dossier… au contraire du joueur et de son agent, Wanda Nara. Et l’affaire semble loin d’être dans le sac pour Paris puisque dans des propos rapportés par Sport Mediaset, la femme du buteur parisien a jeté le flou sur l’avenir de son homme.

« S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... » a indiqué Wanda Nara, laquelle utilise le conditionnel à plusieurs reprises, sans indiquer avec certitude que Mauro Icardi sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. A l’heure où le club francilien s’apprête à vivre un été agité alors que la priorité est de conserver Mbappé et Neymar, ce transfert définitif de Mauro Icardi pourrait également occuper les nuits estivales de Leonardo.