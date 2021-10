PSG : Wanda Nara censurée sur Instagram, Icardi en rêve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après une semaine tumultueuse, il semblerait que tout soit enfin rentré dans l’ordre entre Mauro Icardi et sa compagne Wanda Nara.

Le week-end dernier, la sulfureuse chroniqueuse de la télévision italienne officialisait sa séparation avec Mauro Icardi. En cause, des échanges de SMS torrides entre le buteur du Paris Saint-Germain et la mannequin China Suarez. Suivie par près de 10 millions de followers sur Instagram, Wanda Nara n’a pas manqué de mettre en scène la séparation, par exemple en prenant sa main en photo sans son alliance de mariage. Mais après une semaine tumultueuse, marquée par l’absence de Mauro Icardi pour la réception du RB Leipzig en Ligue des Champions, les deux tourtereaux ont fait la paix. Les dernières révélations de l’émission argentine Los Angeles de la Mañana sont pourtant délirantes.

Icardi et Wanda, les révélations de la presse argentine

La journaliste people Yanina Latorre affirme que Mauro Icardi a imposé certaines conditions à Wanda Nara afin que leur couple soit préservé, très osé de la part de l’ancien capitaine de l’Inter Milan quand on sait que c’est précisément sa faute si son couple a battu de l’aile cette semaine. Dans le détail, Mauro Icardi aurait indiqué à sa femme qu’il souhaitait que le couple disparaisse totalement des réseaux sociaux. En effet, Mauro Icardi souhaite fermer ses comptes ainsi que ceux de sa femme, ce qui sera très difficile dans la mesure où Wanda Nara, très suivie sur Internet, jouit de sa réputation et de son charisme pour décrocher de gros contrats à la télévision italienne par exemple. Par ailleurs, Mauro Icardi exigerait de Wanda Nara qu’elle poste une photo de leur famille dans le but de faire définitivement taire les rumeurs de séparation. Enfin, et c’est là encore très culotté de la part de Mauro Icardi, le buteur du PSG souhaiterait que sa femme cesse toutes ses activités professionnelles en dehors de son métier d’agent sportive. Des conditions assez délirantes, à l'image de ce couple souvent hors-sol.