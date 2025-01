PSG ‍: « ‍Vous cherchez les problèmes ‍», Al-Khelaïfi s’agace sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après la probante victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City en Ligue des Champions mercredi (4-2), Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout apprécié une question sur Kylian Mbappé.

Parti libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé n’est plus que de l’histoire ancienne à Paris. Si certains supporters n’ont toujours pas fait le deuil du départ de l'attaquant français, le PSG de Luis Enrique continue d’avancer sans le capitaine des Bleus. En grand danger en Ligue des Champions après une première partie de saison sans grands résultats, Paris jouait sa survie contre Manchester City au Parc des Princes mercredi soir. Menés 0-2, les Parisiens ont finalement fait une remontada pour l’emporter 4-2 avec des buts de Dembélé, Barcola, Neves et Ramos. Un succès que le PSG a acquis grâce à un collectif bien huilé, bien loin de l’époque Mbappé. Mais alors est-ce que Paris ne serait pas plus fort sans la star de l’équipe de France ? Cette question, un journaliste espagnol du média El Chiringuito a osé la poser à Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre. Et forcément, cela a énervé le président qatari.

« Vous cherchez les problèmes »

💥 La amenaza de Al-Khelaifi a una periodista cuando le pregunta por Mbappé: "Te estás metiendo en problemas" pic.twitter.com/l62qAaYvop — Diario AS (@diarioas) January 23, 2025

« Le PSG meilleur sans Mbappé ? Vous savez, vous cherchez les problèmes. Je parle de mes joueurs. Si vous me posez une question, interrogez-moi sur mes joueurs. On a beaucoup de jeunes joueurs, mais on a montré qu’on était une grande équipe, avec de grands joueurs. Aujourd’hui, la star, c’est l’équipe. Honnêtement, tout le monde a été parfait. Je suis très fier de mon équipe. On jouait contre une grande équipe, dans une situation où nous n’étions pas sûrs d’être qualifiés en Ligue des Champions, face à un grand entraîneur et de grands joueurs. On a montré qu’on était une grande équipe aussi », a balancé, devant les médias, Al-Khelaïfi, qui ne veut plus parler de Mbappé, tant l’histoire d’amour entre l’attaquant français et le PSG s’est mal terminée…