PSG : Viré par Al-Khelaïfi, il galère à revenir dans le game

Dans : PSG.

En juin 2019, le Paris Saint-Germain se séparait d’Antero Henrique, lequel a occupé le rôle de directeur sportif dans la capitale française durant deux saisons.

Impliqué dans les dossiers des transferts de Kylian Mbappé et de Neymar, le Portugais ne laissera cependant pas une trace indélébile dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Son absence dans les médias et certaines décisions étranges en période de mercato ont alimenté les doutes à son sujet. Et vraisemblablement, ce passage au PSG ne l’a pas aidé pour la suite de sa carrière car un an plus tard, le Portugais est toujours sans poste.

Pourtant, il multiplie les rendez-vous avec les grands clubs européens pour tenter de retrouver un poste. En effet, Le 10 Sport affirme en ce milieu de semaine qu’Antero Henrique a notamment proposé ses services à Florentino Pérez et à Zinedine Zidane au Real Madrid… sans succès. A présent, c’est davantage vers l’Italie que celui qui avait été performant dans un rôle de dénicheur de talents au FC Porto se tourne. Toujours selon le média, l’ancien homme fort du sportif au Paris Saint-Germain est actuellement en négociations avec l’Inter Milan. Des échanges auraient récemment eu lieu entre les deux parties mais pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé. Il faut dire qu’avec un manager à l’anglaise comme Antonio Conte, il semble difficile de voir se greffer à l’organigramme un directeur sportif trop encombrant.