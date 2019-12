PSG : Victime du duo infernal, il acclame Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Après des pépins physiques en début de saison, Neymar et Kylian Mbappé ont retrouvé un niveau de forme optimal, pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain.

En interne, les deux stars font l’unanimité en raison de leur niveau exceptionnel et de leurs statistiques à couper le souffle. A tel point que même leurs concurrents au PSG ont lâché l’affaire, à l’image de Julian Draxler. Initialement recruté pour évoluer au poste d’ailier gauche avant l’arrivée de Neymar, l’Allemand a confié à This Is Paris qu’il n’avait aucune chance de rivaliser avec l’ancienne star du FC Barcelone. Raison pour laquelle il a accepté avec joie la reconversion de Thomas Tuchel, lequel l’utilise désormais davantage dans un rôle de milieu relayeur.

« Jouer dans une équipe comme le PSG c'est important parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs à ton poste et c'est difficile de rivaliser avec Kylian et Neymar sur les ailes. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre parce que je pouvais voir ce qu'ils faisaient à l'entraînement, ils sont venus pour améliorer l'équipe, pas s’asseoir sur le banc. Donc si tu es intelligent et pas trop stupide, tu essaies de trouver un autre moyen pour jouer, et c'est ce que j'ai fait » a confié l’ancien attaquant de Wolfsburg, bien conscient que rivaliser avec les extraterrestres Kylian Mbappé et avec Neymar s’apparente à une mission impossible au Paris Saint-Germain.