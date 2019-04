PSG : Vers un chamboulement XXL en interne cet été ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Un titre en 2018-2019. Le bilan est maigre cette saison pour le Paris Saint-Germain, qui a abandonné sa Coupe de la Ligue à Strasbourg et sa Coupe de France au Stade Rennais. Rajoutez à cela une élimination humiliante dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, et vous obtenez un PSG en crise. Et qui dit crise, dit forcément changements dans l’organigramme. Si Thomas Tuchel est menacé selon RMC Sport, l’entraîneur allemand ne serait pas le seul à craindre pour sa place…

En effet, Paris-United affirme que plusieurs dirigeants craignent pour leur poste tandis que d’autres se posent des questions sur leur volonté de poursuivre à Paris. « Sans un changement radical et en profondeur de l'organigramme du PSG, on risque de repartir pour la même saison chaotique, beaucoup au club craignent pour leurs postes d'autres se posent la question et songent à le quitter... On ne parle pas de joueurs » explique le média pro-Paris, toujours très bien informé, mais qui ne donne pas (encore) de noms. Assurément, l’été sera chaud chez le champion de France, où des changements seront nécessaires pour relancer la machine.