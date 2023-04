PSG : Verratti pas assez pro, Laurent Blanc confirme

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Fin connaisseur du sujet Marco Verratti, Laurent Blanc n’a pas hésité à dire que le milieu italien n’a pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir à cause d’une hygiène de vie indigne d’un footballeur du PSG.

Arrivé en provenance de Pescara en 2012, Marco Verratti a alterné le bon et surtout le moins bon sous le maillot de Paris. Parfois au-dessus du lot grâce à sa technique et sa vista, l'international italien a surtout passé trop de temps à l’infirmerie pour des blessures. Des pépins physiques souvent dus à une hygiène de vie pas forcément en adéquation avec celle d’un sportif pro, Verratti étant accusé de bien profiter de la vie nocturne parisienne. Et ce n’est pas Laurent Blanc qui dira le contraire, lui qui sait que Verratti n’a pas fait assez d’efforts pour avoir la très grande carrière que son talent lui promettait.

« Marco, dans sa vie de tous les jours, n’a pas fait le nécessaire »

🧐 Quand Laurent Blanc compare son meneur de jeu Rayan Cherki & son ancien joueur Marco Verratti. pic.twitter.com/HhfOABOmBX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 5, 2023

« Marco, je lui disais ce que je percevais : “Oui, tu es fort avec le ballon, oui, tu es fort. Mais il faut s’entraîner, il faut être au top physiquement. Si tu n’es pas au top physiquement, ton jeu ne sera pas mis en valeur”. Certainement que Marco, dans sa vie de tous les jours, n’a pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l’aime », a lancé l’entraîneur de l’OL sur Amazon Prime Vidéo. Entraîneur du PSG entre 2013 et 2016, Blanc est peut-être le coach qui a pourtant tiré le maximum du potentiel de Verratti en 120 matchs, mais comme avec Rayan Cherki à l’OL, l’ancien sélectionneur de la France a un goût d’inachevé avec Verratti. Un avis partagé par les supporters du PSG, qui adorent le vrai Verratti, celui qui éclaire le jeu parisien par ses sorties de balle magistrales, tout en regrettant le mauvais fond de l’Italien…