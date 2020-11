PSG : Tuchel et Verratti, un clash lunaire en boite de nuit !

Dans : PSG.

Forfait à Monaco et très incertain pour la réception de Leipzig en Ligue des Champions mardi soir, Marco Verratti a souvent été critiqué pour son manque de professionnalisme.

Décrit comme un fumeur et un habitué des établissements nocturnes de la capitale française, le natif de Pescara n’est effectivement pas un modèle de professionnalisme, d’après les échos rapportés par le journal L’Equipe ce lundi. A la veille du très important match contre Leipzig, le quotidien sportif se penche sur le cas Marco Verratti, et certains anecdotes croustillantes sont dévoilées dans les moindres détails. Damien Degorre se fait notamment l’écho d’une scène absolument lunaire en boite de nuit entre Marco Verratti… et Thomas Tuchel, en novembre 2018, à quatre jours d’un choc en Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool.

La scène se déroule dans un établissement nocturne du huitième arrondissement de Paris. Les deux hommes se croisent et Thomas Tuchel est passablement agacé lorsqu'il constate la présence de Marco Verratti qu'il avait fait sortir en cours de match afin de ne pas trop le solliciter avant ce grand rendez-vous européen. « Ce n'est pas sérieux, Marco, je te remplace pour te reposer parce qu'il y a Liverpool mercredi... » fait savoir l’Allemand à son milieu de terrain, lequel réplique fortement agacé. « Oh, ça va ! J'allais partir. Mais toi non plus, ce n'est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l'exemple ». Si cette scène s’est bien déroulée comme elle est décrite par le média sportif, nul doute que cela fera sourire (jaune) de nombreux supporters et observateurs du Paris Saint-Germain. Et cela ne manquera pas d’interroger sur l'attitude du milieu de terrain italien alors que Marco Verratti continue à être plombé par les blessures, comme c’est le cas depuis le début de son aventure parisienne.