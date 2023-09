PSG ‍: Verratti éjecté, Luis Enrique est un génie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique durant les matchs amicaux, Marco Verratti a été poussé vers la sortie et a quitté le PSG cet été. Un départ déjà oublié au vu des performances de Manuel Ugarte au milieu de terrain.

Marco Verratti déjà oublié après dix ans au Paris Saint-Germain grâce à un seul homme, Manuel Ugarte. En l’espace de quelques semaines, l’international uruguayen a conquis tout le monde dans la capitale française : son entraîneur Luis Enrique en premier lieu mais également les observateurs et les supporters du PSG. Infatigable récupérateur au milieu de terrain, Manuel Ugarte présente en plus l’avantage d’être une excellente rampe de lancement pour les attaques parisiennes grâce à sa première relance de grande qualité.

🥺 La communion magnifique entre les supporters du @PSG_inside et Marco Verratti. #PSGOGCN pic.twitter.com/07EUKHMl0S — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 15, 2023

Le trio qu’il forme avec Warren Zaïre-Emery et Vitinha dans l’entrejeu parisien est pour le moment la force n°1 de ce PSG 2023-2024 new-look version Luis Enrique. De quoi faire nettement oublier Marco Verratti selon Edouard Cissé, qui a évoqué dans les colonnes de L’Equipe ce nouveau Paris Saint-Germain sans l’international italien. « Tous les entraineurs ont essayé de le faire (le pressing), Emery, Tuchel… mais ça n’a pas fonctionné longtemps. Les joueurs aussi veulent presser, c’est le foot moderne. Sauf que quand tu vois que derrière tes coéquipiers ne le font pas, tu abandonnes assez vite. Cette saison, tu sens que c’est davantage collectif. Tu sais que si tu vas presser, Ugarte va te suivre, ce que ne faisait pas forcément Verratti » explique le consultant de Prime Video au quotidien national avant de conclure.

Le style Luis Enrique incompatible avec Verratti

« Cela demande de la volonté, des efforts et un peu de coordination, après ça n’a rien d’exceptionnel. Le pressing et l’intensité, c’est la base du haut niveau et de la Ligue des Champions » détaille l’ancien milieu défensif du PSG et de l’OM, qui émet une dernière critique à l’égard de Marco Verratti en estimant que la présence de l’italien dans l’équipe ne permettait pas à Luis Enrique d’imposer son intense pressing au milieu de terrain à la perte du ballon. Dès lors, on comprend mieux pourquoi l’ex-sélectionneur de l’Espagne a vite demandé le départ du Petit Hiboux.