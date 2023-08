PSG ‍: Verratti c'est fini, 60 millions de raisons de partir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Verratti se résout à quitter le PSG. Le club de la capitale compte faire une très belle vente, avec un accord tout proche pour 60 ME. Direction l'Arabie Saoudite bien sûr.

Le mercato est loin d’être terminé en Europe, mais il est toujours aussi offensif en Arabie saoudite. Ceux qui estimaient qu’après avoir recruté quelques stars, les clubs saoudiens s’arrêteraient là, ne sont pas au bout de leurs surprises sur les prochains jours. Mohamed Salah pourrait ainsi signer pour Al-Ittihad, le club de Karim Benzema et N’Golo Kanté, pour 100 millions d’euros. L’Egyptien y toucherait un salaire de 200 millions d’euros sur trois ans.

Le PSG vers une vente à 60 ME

Et après Neymar, le football saoudien continue de piocher au PSG. Le transfert de Marco Verratti est de plus en plus en bonne voie, annonce La Gazzetta dello Sport. Le journal italien évoque l’avenir de son compatriote, et le départ semble désormais inéluctable. Al-Hilal et Al-Ahli sont bien en concurrence pour le milieu de terrain, qui a bien compris qu’il ne faisait pas partie du projet de Luis Enrique. S’il espérait une offre conséquente d’un gros club européen, le PSG n’y trouvera son compte qu’avec un club saoudien sur le plan financier. L’accord est encore lointain, mais le journal italien assure qu’un terrain d’entente autour de 60 millions d’euros devrait être trouvé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Une très belle vente pour le PSG, qui espérait secrètement récupérer 80 millions d’euros pour son « petit hibou » mais notera tout de même l’effort des clubs saoudiens, qui avaient débuté la première proposition à 45 millions d’euros. Le montant total serait donc de 60 millions d’euros avec bonus inclus, même si rien n’a été signé pour le moment. Néanmoins, le temps presse car les clubs saoudiens n’ont pas beaucoup de temps à perdre. La preuve, le club d’Al-Ahli, celui de Riyad Mahrez, est en train de recruter Gabri Veiga, un temps ciblé par le PSG, pour renforcer son milieu de terrain, ce qui pourrait donc envoyer Marco Verratti plutôt vers Al-Hilal, le club de Neymar.