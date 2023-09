PSG ‍: Verratti arrive à Doha, Paris va lui faire la fête

Dans : PSG.

Écarté du groupe de Luis Enrique depuis le début de la saison, Marco Verratti va bel et bien poursuivre sa carrière au Qatar. Mais après avoir signé à Doha, le milieu de terrain italien va être fêté par le public du Parc des Princes.

Même si l’histoire d’amour entre Marco Verratti et le PSG n’a pas toujours été rose, elle a quand même marqué l’histoire récente du club de la capitale française. Arrivé comme un total inconnu en provenance de Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros en 2012, l’international italien est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde à Paris, enfin quand il était disponible et à 100% de ses capacités. Ce qui n’a pas toujours été le cas, sachant que le Petit Hibou a passé énormément de temps à l’infirmerie au cours des dernières saisons. La faute à une hygiène de vie pas forcément en adéquation avec la pratique d’un sport de très haut comme le football. Malgré tout, Verratti restera un joueur important du PSG moderne. Et c’est donc pour cette raison que le PSG a prévu de lui rendre bientôt hommage. En effet, selon Abdellah Boulma, le joueur de 30 ans aura droit à une cérémonie spéciale. « Une fois le départ de Marco Verratti annoncé, le club prévoit de lui rendre hommage au Parc des Princes », a simplement lancé le journaliste sur son compte Twitter.

Une fête pour Verratti au Parc des Princes

Cette décision est quand même forte, puisque Lionel Messi ou Neymar, deux grandes stars du PSG la saison passée, n’ont par exemple pas eu droit à un tel hommage. Au contraire, l'accueil du Parc a leur égard avait été plutôt froid, voire insultant. L’Argentin et le Brésilien ont moins marqué les esprits que Verratti, qui est arrivé au tout début du projet des Qataris. Et contrairement aux deux autres, l'ancien de Pescara va partir en héros. Déjà parce que les supporters l’adorent mais aussi parce qu’il va prendre la direction du Qatar dans le cadre d’un transfert qui va rapporter beaucoup d’argent à Paris, ce qui va aider à faire passer la pilule de ses dernières années décevantes. D’après les dernières informations, Al-Arabi va effectivement débourser 40 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services de l’Italien. Un deal très bien négocié pour le PSG, qui va donc surfer sur ce transfert de Verratti pour ressouder les liens entre les supporters et leur club.