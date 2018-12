PSG : Véronique Rabiot et le Barça sont des menteurs, le PSG contre-attaque !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Décidément le dossier Adrien Rabiot fait monter en température du côté du Paris Saint-Germain. Quelques minutes après la longue interview de Véronique Rabiot sur RTL, Antero Henrique, cité par la maman du milieu de terrain du PSG, a répondu fermement à cette dernière, affirmant très clairement qu'elle mentait en disant qu'elle n'avait pas négocié avec le FC Barcelone. Et le directeur sportif du Paris SG d'également mettre en cause le Barça, dont il estime qu'il a pipé les dés alors qu'un accord avait été trouvé entre le joueur et le PSG.

Sur RMC, Antero Henrique n'a pas masqué sa colère. « J'ai été très surpris. Madame Rabiot a dit qu’on a reçu une proposition cet été. C’est vrai, on a reçu cette proposition le 29 août à 20h avant la fin du mercato d’été. C’est simple, cela veut dire que le FC Barcelone s’était mis d’accord avec Rabiot avant de venir discuter avec nous. Il faut savoir que la proposition du FC Barcelone était ridicule. Nous, le club, on a été très surpris et étonné par cette proposition très basse (...) Donc il est clair que le Barça avait déjà un accord avec Adrien. Il faut préciser qu’à un moment on a trouvé un accord de principe pour prolonger avec le joueur, son représentant et les avocats, mais sans explication ils ont arrêté les négociations d’un coup. Je suis persuadé qu’il a trouvé un accord avec un autre club. Quand ils ont arrêté d’un coup les négociations, c’était clair que pour moi Adrien s’est mis d’accord avec un autre club. Si je suis déçu par le Barça ? On est toujours choqué par le fait que des clubs ne respectent pas les règles », a expliqué le dirigeant du Paris Saint-Germain, décidé à répondre à toutes les attaques du clan Rabiot.