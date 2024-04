PSG ‍: Un journaliste dévoile ce joueur plus important que Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma aura un rôle crucial pour le PSG dans la course à la demi-finale de la Ligue des Champions alors que l’équipe de Luis Enrique affronte le FC Barcelone ce mercredi au Parc des Princes.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est régulièrement cité comme le facteur X du Paris Saint-Germain, et à juste titre. Le club de la capitale reste dépendant des buts de son international français, qui devra être dans une excellente forme contre le FC Barcelone pour espérer une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, un autre joueur sera crucial pour le PSG dans cette double confrontation, il s’agit indiscutablement de Gianluigi Donnarumma. Dans l’Equipe du Soir, le journaliste Dave Appadoo a insisté sur l’importance du gardien italien. Frustrant lors de ses premiers mois au PSG en raison d’erreurs à répétition dans ses interventions aériennes ou encore dans son jeu au pied, l’ancien gardien de l’AC Milan a gommé ses défauts et s’impose de nouveau comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

« Je trouve que l’on ne souligne pas assez la saison de Donnarumma. On a beaucoup été matrixé par ses mésaventures et notamment celle contre le Real. On a l’impression que c’est une griffe qui est restée longtemps mais cette saison, il est monstrueux. Il a toujours certains points à améliorer mais son jeu au pied est moins dingue qu’avant, dans le sens où il fait moins de dinguerie. Et surtout, c’est quelqu’un qui vous gagne des matchs » a souligné Dave Appadoo, insistant sur le retour en grâce de Gigio Donnarumma et sur son importance dans l’optique d’une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions pour le PSG, avant de conclure.

Dave Appadoo souligne l'importance de Donnarumma

« On est souvent focus sur Kylian Mbappé qui met des buts, etc. Mais je trouve qu’il y a beaucoup de matchs où c’est Donnarumma qui maintient le PSG en vie et qui fait mentir le rapport de force avec les adversaires de Paris qui méritaient parfois de gagner. Donnarumma, c’est le meilleur joueur de l’Euro 2021. Ça a toujours été un gardien de très haut niveau, mais il a gagné en confiance et cette saison, c’est une des clés de la réussite parisienne » a lancé le journaliste de France Football, qui trouve que les médias n’insistent pas assez sur la très belle saison réalisée par Gianluigi Donnarumma. En espérant bien sûr pour le PSG que cela se poursuive ce mercredi car le gardien italien devrait avoir un peu de travail face aux redoutables attaquants barcelonais, Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou encore Raphinha et Ilkay Gündogan.