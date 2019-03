PSG : Vendre Cavani pour 50ME, Al-Khelaifi contraint de dire oui ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L'élimination du Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions va priver le club de la capitale d'un énorme pactole qui semblait pourtant lui tendre les bras. Autrement dit, le PSG va devoir encore jouer fin lors du prochain mercato d'été afin de ne pas se mettre sous la menace du fameux fair-play financier cher à l'UEFA. Pour Dominique Sévérac, il est évident que Nasser Al-Khelaifi devra probablement faire du ménage dans l'effectif du Paris SG.

Et le journaliste voit bien Edinson Cavani quitter le PSG afin d'aider financièrement son club. « L’idée c’est de ne pas vendre les stars, Neymar et Mbappé sont intouchables, mais de céder les joueurs intermédiaires, les Kurzawa, Draxler etc. Cavani est effectivement dans la catégorie des stars, mais vous avez les contraintes du fair-play financier et lui il est bankable. Il a 32 ans certes, ce n’est pas tout jeune, mais le PSG peut tirer de sa vente un peu plus de 50ME car c’est un mec qui mettra au minimum ses 25 buts dans un championnat domestique.Il a réussi à Naples, au PSG, en Uruguay (...) Le Paris Saint-Germain peut survivre offensivement à un départ d’Edinson Cavani. Même si les supporters l’adorent, et qu’il aura marqué l’histoire du club, c’est peut-être injuste mais là on parle de business », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Dominique Sévérac. Décidément, cette élimination face à Manchester United pourrait bien coûter très cher au Paris Saint-Germain.