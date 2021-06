PSG : Varane s'éloigne, Sergio Ramos accusé

Dans : PSG.

Le départ de Sergio Ramos rebat les cartes concernant l’avenir de Raphaël Varane, pisté par le PSG et désireux de changer d’air.

C’est officiel depuis ce jeudi, Sergio Ramos quitte le Real Madrid. L’Espagnol, qui a fait le bonheur des Merengue pendant 16 ans, n’a pas pu retenir ses larmes au moment de dire au revoir. Florentino Pérez lui proposait une prolongation d’un an alors qu’il voulait un nouveau contrat pour les deux prochaines années au moins. Ce départ change évidemment la donne dans le dossier Raphaël Varane. En fin de contrat en juin 2022, le défenseur central n’est pas insensible aux intérêts du PSG et de Manchester United à en croire Mundo Deportivo et le Mirror. L’international français aurait même refusé une offre du Real Madrid. Et pourtant, Florentino Pérez risque de revenir à la charge. Sport affirme que le départ de Sergio Ramos oblige le Real Madrid à continuer les négociations. Mais pas à n’importe quel prix non plus.

Varane veut 11 ME, le Real propose 9

Les deux parties sont encore loin d’un accord. Si le Real Madrid a besoin de garanties après le départ de son capitaine emblématique, convaincre Raphaël Varane n’est pas une mince affaire. L’ancien joueur de Lens veut doubler son salaire. Il réclame 11 ME au même titre qu’Alaba, arrivé libre en provenance du Bayern. Florentino Pérez lui propose pour le moment 9 ME et ne semble pas vouloir élever son offre. Si le joueur de l’Équipe de France n’est pas d’accord, le président du Real Madrid n’hésitera pas à le vendre, pour une somme avoisinant les 70 ME. Cet argent servirait pour l’opération Kylian Mbappé, le rêve du deuxième de Liga pour cet été. Sport précise qu’en cas de départ de Raphaël Varane, Carlo Ancelotti se satisferait d’Alaba, Nacho, Militao et Vallejo. Cela risque d’être juste mais le Real Madrid ne veut pas casser sa tirelire pour Jules Koundé ou Pau Torres.