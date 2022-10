PSG vainqueur de la Ligue des Champions, la solution est là !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour la première fois de la saison, le PSG a joué avec quatre défenseurs et trois milieux de terrain, dimanche soir contre l’OM (1-0).

La prestation collective du Paris Saint-Germain était loin d’être parfaite dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’à l’occasion de ce classique du championnat, Christophe Galtier avait innové avec la mise en place pour la première fois de la saison d’un 4-3-3. Confronté aux absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe ou encore Sergio Ramos, le coach du PSG avait aligné une défense à quatre et un milieu de terrain renforcé avec Fabian Ruiz aux côtés de Marco Verratti et de Vitinha. Un système qui doit perdurer dans le temps selon Sidney Govou, qui a estimé au micro d’Europe 1 que ce dispositif était le seul qui pouvait permettre au PSG d’espérer une belle surprise en Ligue des Champions.

Sidney Govou milite pour le 4-3-3 au PSG

« Ce qui est important avec le système à quatre défenseurs, c’est le fait de retrouver du nombre au milieu de terrain qui va permettre aux Parisiens de moins défendre et de pouvoir jouer à quatre défenseurs. Le fait de jouer à trois, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’espace dans le dos des latéraux. Le jeu du PSG, c’est d’avoir le ballon ou d’avoir des transitions très rapides. Si on enlève un milieu de terrain, c’est plus compliqué de récupérer le ballon et de contrôler le jeu. En plus je suis quasiment persuadé que les latéraux pourront attaquer davantage à quatre. Je regarde pas mal de matchs comme tout le monde et je me rends compte au fil du temps que les défenses à cinq sont rarement les meilleures défenses car à partir du moment où tu enlèves un milieu de terrain, tu n’as plus la possession et tu t’exposes. Si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, Christophe Galtier doit jouer à quatre » a analysé le consultant de Canal +, persuadé que ce dispositif est bien plus adapté aux joueurs qui composent l’effectif du PSG et que même Hakimi et Nuno Mendes y trouveront leur compte.