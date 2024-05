Donnarumma viré du PSG, la pression monte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un nouveau problème en vue pour le PSG avant le début du mercato. Gianluigi Donnarumma ne rassure personne, et empêche même Paris d'avoir des ambitions européennes pour Daniel Riolo.

Le PSG s’est montré bien supérieur à l’OL ce samedi soir en finale de la Coupe de France, et c’est assez logiquement qu’il s’est imposé 2-1. Vue la domination des Parisiens, le score est presque léger, sachant que le ballon est resté quasiment exclusivement dans les pieds des joueurs de Luis Enrique. Néanmoins, les Lyonnais ont pu y croire jusqu’au bout, notamment en raison de leur réduction du score sur coup de pied arrêté. Chaque corner ou coup-franc a débouché sur une situation chaude, et les joueurs de Pierre Sage ont bien compris qu’ils pouvaient y aller gaiement au coeur de la surface et même dans la zone proche des buts. Car ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma ne parvient plus à s’imposer dans sa surface de but, et subit ainsi chaque coup de pied arrêté. Quand il se décide à sortir, c’est souvent à contre-coeur et pour une intervention ratée. Un problème récurrent dont le Borussia Dortmund et le FC Barcelone ont déjà profité en Ligue des Champions, et qui a permis à l’OL d’y croire ce samedi soir.

Le PSG a une énorme faiblesse, et tout le monde l'a vu

Pour Daniel Riolo, avoir un tel gardien de but est incompatible avec les ambitions du PSG, notamment sur les grands matchs européens. Et le consultant de l’After Foot de trouver que l’Italien parvient à paraitre plus petit quand il sort, que quand il est sur sa ligne. « Franchement, il a refait le coup Donnarumma. Il saute, et tu as l’impression qu’il est plus petit que quand il ne saute pas. C’est incroyable. Et il passe à côté du ballon. Tu sais effectivement qu'en Ligue des Champions qu’à chaque fois où c’est un peu bouillant, avec des moments de pression comme le PSG n’en connait pas beaucoup en Ligue 1. Tu sais que c’est une faiblesse sur laquelle le PSG va se faire taper. Tu ne vois pas d’autres gardiens qui ont les faiblesses de Donnarumma », a souligné Daniel Riolo, pour qui le PSG a un sérieux problème en vue de la saison prochaine. Un souci souvent négligé tant il n’est pour l’heure pas dans les plans de mettre un concurrent dans les pattes de l’ancien du Milan AC.