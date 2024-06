PSG ‍: Une vague de départs inquiétante, Nasser Al-Khelaïfi interpellé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Après le départ de son entraîneur et de Chawinga vers l’OL, le PSG s’apprête à perdre une nouvelle cadre de son équipe féminine, ce qui inquiète tout de même beaucoup dans la capitale.

L’équipe féminine du Paris Saint-Germain arrive clairement en fin de cycle. Malgré une bonne saison qui l’a vu gagner la Coupe de France, atteindre la finale de la D1 Arkema contre son rival lyonnais et également le dernier carré de la Ligue des Champions contre le même adversaire, le PSG subit une importante vague de départs. Ces derniers jours, Jocelyn Prêcheur a quitté son poste d’entraîneur moins d’un an après sa nomination en remplacement de son père Gérard, tandis que Tabitha Chawinga, élue meilleure joueuse du championnat cette saison, doit s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Un coup dur pour le club de la capitale qui a jusqu’au dernier moment tenté de convaincre sa joueuse malawite de rester, en vain. Un enchaînement d'événements négatifs qui inquiète forcément les supporters.

Baltimore s’en va à son tour, Paris s’affaiblit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par soccerdonna (@soccerdonna)

Ce n’est pas tout car ces dernières heures, Le Parisien nous apprend également que l’attaquante Sandy Baltimore, en fin de contrat, va également quitter le PSG. L’internationale française a d’ores et déjà passé sa visite médicale et doit s’engager à Chelsea pour retrouver Sonia Bompastor, tout juste nommée coach du club londonien. Pour combler tous ces départs, le PSG doit recruter mais cela ne semble pas être le cas dans l’immédiat. Pour rester compétitif et offrir la meilleure résistance possible à l’OL, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va devoir être malin dans le recrutement. Les supporters, forcément inquiets par ce qui se passe, attendent une réaction de leurs dirigeants et espèrent qu’à la rentrée, le groupe constitué sera suffisant pour tenter de détrôner l’Olympique Lyonnais et d’aller chercher un deuxième titre de champion dans l’histoire du club, le premier depuis 2021.