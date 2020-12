PSG : Une statue pour Tuchel, Manchester a bluffé le vestiaire

Dans : PSG.

Thomas Tuchel jouait certainement sa peau à Manchester ce mercredi.

L’entraineur parisien savait qu’en cas de résultat négatif, le PSG pouvait pour la première fois en neuf ans manquer le rendez-vous de la phase finale de la Ligue des Champions. Cela lui aurait été fatal, lui qui voit son contrat se terminer au mois de juin prochain, et croulait sous les critiques en raison de ses choix tactiques, humains (Marquinhos-Danilo Pereira), ou son relationnel houleux avec Leonardo. Mais l’entraineur allemand a pris ses responsabilités à Old Trafford, quitte à changer ses habitudes. Les paris ont été payants, avec notamment la présence d’un vrai avant-centre en Moise Kean, à la place d’un Angel Di Maria resté pendant 90 minutes sur le banc de touche. Autre décision forte, celle de zapper Layvin Kurzawa et même Mitchel Bakker pour titulariser un Abdou Diallo très volontaire contre les Red Devils.

Selon Le Parisien, ces initiatives fortes ont bluffé certains cadres du vestiaire, qui ont compris que le coach du PSG avait un plan précis en tête pour faire un résultat à Manchester United, et qu’il avait su prendre les décisions qu’il fallait pour ce match. Même si un joueur comme Angel Di Maria va certainement avoir du mal à digérer ce type de décision, l’intérêt collectif a primé et le résultat est au bout, ce qui permet à Thomas Tuchel d’être clairement renforcé pour les prochains mois. Signe qui ne trompe pas, le PSG a pour la première fois depuis bien longtemps terminé une rencontre sans nouveau blessé, ce qui représente quasiment un autre exploit pour le staff de Thomas Tuchel.