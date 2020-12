PSG : Daniel Riolo annule le rdv de Tuchel avec Pole-Emploi

Dans : PSG.

Placés sous une énorme pression, Thomas Tuchel et le PSG se sont sortis du piège à Old Trafford. Daniel Riolo pense que le coach allemand a sauvé sa place et peut aller au bout de la saison.

Le ciel semblait bien sombre au-dessus du Paris Saint-Germain avant de déplacement à Old Trafford pour un match décisif contre Manchester. Il est vrai que la série face à Monaco, Leipzig et Bordeaux n’avait pas de quoi rassurer les supporters. Et c’est peu dire que Thomas Tuchel était sous pression, l’entraîneur allemand semblant sous la menace d’un limogeage immédiat en cas de défaite face aux Anglais, un résultat qui aurait été synonyme d’élimination en Ligue des champions ou presque. Mais Neymar et ses coéquipiers ont réussi un exploit à Manchester, notamment grâce à des choix osés de Tuchel. Pour Daniel Riolo, le technicien du PSG a réussi son pari et il peut désormais calmement envisager la suite de la saison à Paris. Le journaliste de RMC estime que Leonardo et Nasser Al-Khalaifi vont tranquillement laisser travailler l’ancien coach de Dortmund.

Et Daniel Riolo de féliciter Thomas Tuchel pour ses choix décisifs. « Personnellement j’ai abandonné mon pessimisme quand j’ai découvert la compo. Il y avait tellement longtemps que Paris n’avait pas joué avec un 11 cohérent que j’y ai vu un signe de lucidité, de conscience retrouvée. Un milieu avec un vrai 6. Une vraie charnière centrale et un vrai 9 pour accompagner Neymar et Mbappé. Avec du "vrai" on avance toujours mieux (...) Le PSG va certainement finir cette chaotique phase de groupe à la première place. Que faudra-t-il en penser ? Quand il faut, le PSG est là ? Quand il faut, Neymar est là ? Ne pas faire preuve d’humilité en pensant d’abord à sa force serait une erreur. Paris ne va pas à chaque fois tomber sur des équipes qui ne vont pas le couler quand elles le peuvent (...) La seule certitude qui ressort de ce début de campagne européenne, c’est l’état d’esprit. La détermination est bien là et le courage affiché à Manchester a un côté réconfortant. Tuchel n’est donc pas abandonné. Il faut maintenant qu’il garde sa lucidité et arrête de se comporter comme le gars qui a préparé ses cartons et attend son rendez-vous avec Micheline à la compta », lance, avec malice, un Daniel Riolo qui a retrouvé confiance dans le Paris Saint-Germain.